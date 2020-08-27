Челнинская «дочка» «Сувар Девелопмента» продает недвижимость в поселке «Чаллы Яр» за 155,8 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Чаллы Яр» объявил о проведении торгов по продаже части имущества обанкротившегося застройщика. Начальная стоимость недвижимости на левом берегу Камы составляет 155,8 млн рублей.

Согласно сообщению, с молотка пойдут земельные участки на территории поселка «Чаллы Яр», а также недостроенный дом (готов на 10%). Площадь трех участков составляет 614 кв. м, 60 311 кв. м и 1 883 кв. м, недостроя — 274 кв. метра.

Напомним, что «Чаллы Яр» татарстанский арбитраж признал банкротом в апреле 2019 года. «Сувар Девелопменту» принадлежали 100% компании.