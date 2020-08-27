Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии является совместной операцией украинских и американских спецслужб. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».



«Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди, хорошо информированные, теперь даже не скрывают это».

«Реальное время» вело прямую трансляцию речи президента.