Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США
Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии является совместной операцией украинских и американских спецслужб. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди, хорошо информированные, теперь даже не скрывают это».
«Реальное время» вело прямую трансляцию речи президента.ОбществоВласть
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