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Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

14:22, 27.08.2020
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США
Фото: kremlin.ru

Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии является совместной операцией украинских и американских спецслужб. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди, хорошо информированные, теперь даже не скрывают это».

«Реальное время» вело прямую трансляцию речи президента.

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