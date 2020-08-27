Талия Минуллина: «Татарстан отличается от других регионов лучшей инвестиционной инфраструктурой в России»

Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина заявила, что первостепенной задачей Татарстана является развитие инвестиционной инфраструктуры и привлечение инвестиций в экономику республики. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Сегодня, по статистике, раз в три дня в Татарстане регистрируется компания с участием иностранного капитала. Это первое. А второе — наши инвесторы реинвестируют. Вот два хороших показателя инвестиционного климата, благоприятного для инвесторов», — отметила Минуллина.

Она также обратила внимание, что Татарстан отличается от других регионов лучшей инвестиционной инфраструктурой в стране с доступными инженерными сетями и управляющими компаниями. По словам Минуллиной, на сегодняшний день 79 стран являются инвесторами республики. В топ-5 входят Турция (примерно 3 млрд инвестиций), Германия, Франция, Америка и Китай.

«Сейчас наша задача — работать онлайн максимально эффективно и помогать тем инвесторам, проекты которых реализуются в этот сложный экономический период», — добавила глава АИР.



Как отметила Минуллина, успех инвестиционной политики Татарстана заключается в президенте республики, в том числе в его бизнес-мышлении, и корпоративном духе созданной им команды.

Ранее глава АИР РТ сообщила, что в 2019-м в Татарстан было вложено 640 млрд рублей инвестиций, из них почти 600 млрд — частные средства, которые поступили в экономику Татарстана.

