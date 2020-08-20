Талия Минуллина: в 2019 году Татарстан привлек 640 млрд рублей инвестиций

Талия Минуллина, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана, заявила в рамках прямого эфира «Татарстан Онлайн», что в 2019 в Татарстан было вложено 640 млрд рублей инвестиций, из них почти 600 млрд — частные средства, которые поступили в экономику РТ.

«Когда к нам приходит крупный игрок — он меняет рынок, как правило. И остальные игроки должны в ответ зашевелиться, по цене или по качеству. В этой ситуации растет конкурентная среда, что очень хорошо для нас, потребителей. Она дает экономике нашей силу и мощь, за счет чего можно реализовать социальные программы вроде «Парки и скверы», — отметила она.



Минуллина добавила, что впервые по итогам 2019 года Татарстан вошел в число 12 лидеров-регионов России. Республика привлекла 1,8 млрд долларов иностранных инвестиций. Всего за 10 лет объемы инвестиций выросли в два раза.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2020 года в Татарстан поступило 114 млрд рублей частных инвестиций от крупных и средних предприятий республики, а также 12 млрд рублей — из регионов России.

