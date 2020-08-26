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Мусинская «Новая нефтехимия» продает мебель, концертное оборудование и гитару за 3,4 млн рублей

22:24, 26.08.2020
Мусинская «Новая нефтехимия» продает мебель, концертное оборудование и гитару за 3,4 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий ООО «Новая нефтехимия», входившего в бизнес-империю Роберта Мусина, объявил о проведении торгов по продаже части имущества компании. Начальная цена в сумме составляет 3,4 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, с молотка пойдут три лота. В первый включена различная мебель: шкафы, кожаные кресла и так далее. Он оценивается в 1,3 млн рублей.

Вторым лотом идет музыкальное оборудование, стоимость которого составляет почти в 2 млн рублей.

Два телевизора Samsung и электроакустическая гитара Martin идут отдельным лотом и за него предлагается отдать 118 тысяч рублей.

Ранее во время инвентаризации стоимость этой же гитары определяли в 121 тысячу рублей.

БизнесЭкономикаБанки Татарстан
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