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Инвентаризация мусинской «Новой нефтехимии» выявила в компании караоке за 140 тысяч рублей

01:16, 11.05.2020

Конкурсный управляющий ООО «Новая нефтехимиия», управлявшего большей частью бизнес-империи Роберта Мусина, опубликовал данные об инвентаризации части имущества компании. В список из 59 лотов вошла система караоке почти за 139 тысяч рублей.

Инвентаризация затронула офисную мебель, компьютерную и прочую технику, следует из материалов, опубликованных в реестре сведений о банкротстве.

Кроме системы караоке в списке электроакустическая гитара за 121 тысячу рублей, несколько телевизоров и кресел и так далее.

Ранее комплекс имущества компании, куда входили гитара и караоке оценивался в 5,5 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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