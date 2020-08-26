Два жителя Казани сымитировали полицейское задержание

В отношении 25-летнего и 30-летнего жителей Казани, сымитировавших полицейское задержание, вынесено обвинение по статьям «Самоуправство» и «Заведомо ложный донос». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

Следствие установило, что в 2019 году потерпевший задолжал обвиняемым по 10 и 30 тыс. рублей и не мог долгое время расплатиться. Затем мужчина попросил одного из них помочь купить телефон, после чего сообщники сымитировали задержание и сели в ожидавшую их машину. Потерпевший не поверил злоумышленникам и потребовал вернуть деньги, за что ему нанесли удары. Обвиняемые с места преступления скрылись.

После задержания один из мужчин подал заявление на сотрудников полиции, которые, по его версии, применили к нему насилие. Следствие это не подтвердило.

Обвиняемые признали свою вину, они находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение по существу.

Ранее в Казани возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство» в отношении 60-летней жительницы, которая, по версии следствия, самовольно снесла чужой дом.

