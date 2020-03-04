Новости общества

12:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани женщина снесла чужой дом, в котором проживала семья

11:28, 04.03.2020 2
В Казани женщина снесла чужой дом, в котором проживала семья
Фото: Следком

В Казани возбуждено уголовное дело против 60-летней жительницы, которая, по версии следствия, самовольно снесла чужой дом.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, женщина приобрела участок с обременением в виде самовольной жилой постройки площадью около 43 кв. метров, в которой проживала семья. Владелица потребовала, чтобы те съехали, обратилась в суд, однако там ей в исковых требованиях отказали. В результате она наняла рабочих, которые снесли крышу дома, пока владельцев не было на месте. В результате пожилая женщина, ее дочь и трое ее детей были вынуждены переселиться в съемное жилье.

После этого на женщину было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Следователи предупредили ее, что оставшееся строение признано вещественным доказательством и его дальнейший снос запрещен. Однако она проигнорировала его и снова наняла рабочих, которые полностью снесли здание. Ущерб от ее действий составил около 1 млн рублей.

Причастность к совершению преступления женщина не признала. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:43
    Многие Женщины понимает лишь два Языка - Язык Любви и язык силы.

    Язык уговоров на женщину не подействовал - пусть следователи попробуют применить к Даме Любовь и силу.
    Лучше одновременно - многим нравится.

    Извините за дурацкие шуточки - весна, скоро Международный Женский День...
    Ответить
  • Анонимно 11:59
    ущерб кому - себе на своей земле?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров