В Казани женщина снесла чужой дом, в котором проживала семья

Фото: Следком

В Казани возбуждено уголовное дело против 60-летней жительницы, которая, по версии следствия, самовольно снесла чужой дом.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, женщина приобрела участок с обременением в виде самовольной жилой постройки площадью около 43 кв. метров, в которой проживала семья. Владелица потребовала, чтобы те съехали, обратилась в суд, однако там ей в исковых требованиях отказали. В результате она наняла рабочих, которые снесли крышу дома, пока владельцев не было на месте. В результате пожилая женщина, ее дочь и трое ее детей были вынуждены переселиться в съемное жилье.

После этого на женщину было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Следователи предупредили ее, что оставшееся строение признано вещественным доказательством и его дальнейший снос запрещен. Однако она проигнорировала его и снова наняла рабочих, которые полностью снесли здание. Ущерб от ее действий составил около 1 млн рублей.

Причастность к совершению преступления женщина не признала. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

