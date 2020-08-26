Поветкин не будет драться с украинцем Усиком

Российский боксер Александр Поветкин заявил о нежелании драться против украинского бойца Александра Усика. Он не видит смысла в подобном поединке.

«Я к Александру отношусь очень положительно, это хороший человек и боксер. Зачем нам встречаться? У него свой путь, у меня — свой. Если бы мы были двумя боксерами в мире, то подрались бы, но мы не являемся таковыми», — сказал Поветкин.

При этом его промоутер Андрея Рябинский рассказал о других причинах невозможности проведения боя с Усиком.

«Если вопрос стоит так: реален ли теоретически этот бой, тот ответ — да, реален. Можно найти вариант, чтобы два этих хороших парня встретились где-то в мире и подрались. Но как сказали в команде Усика, у них другие планы. У нас тоже другие планы. Зачем двум хорошим людям драться? Да и политика вмешается. Из соперников будут делать врагов. Этого не нужно», — сказал Рябинский.

Напомним, на прошлой неделе Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта и стал временным чемпионом WBC в тяжелом весе.

Ранее бой 40-летнего россиянина против Усика мог состояться в мае 2019 года, но стороны не пришли к итоговому соглашению.