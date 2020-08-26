Проект планировки территории под экополис в Аракчино подготовят к концу года

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Проект планировки территории под экополис в Аракчино будет готов в конце текущего года. Земля передана Республиканскому фонду поддержки (РФП), который намерен сразу реализовать участки. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер РТ, председатель совета РФП Рустам Нигматуллин.



Он рассказал, что сейчас работу производит «Гипронииавиапром»: он делает проект планировки, чтобы детализировать концепцию. Параллельно, по словам Нигматуллина, фонд ищет инвесторов. «Мы хотим подработать, чтобы у нас по крайней мере проектная документация была на перспективу. Секрета нет: мы ведем переговоры с достаточно объемным пулом инвесторов, застройщиков. Параллельно работаем с компаниями-ресурсниками — теми, кто будет подтягивать сети на участок».

Напомним, в Казани ранее выбрали концепцию будущего экорайона — разработал ее международный консорциум, куда вошли небезызвестное на рынке недвижимости агентство Knight Frank и татарстанский «Архдесант». Авторы проекта предлагают максимально сохранить лесные насаждения, а территорию более чем в 700 га соединить кольцом с пешеходными и велодорожками и различными активностями. Подробности — в материале «Реального времени».