В Татарстане приставы забрали авто компании-должника, накопившей штрафы и налоги

Фото: приставы РТ

В Татарстане судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль Skoda Оctavia, который принадлежал компании, уклоняющейся от штрафов и уплаты налогов. В общей сложности компания задолжала 290 тысячи рублей.

Ранее фирму штрафовали за выпуск на линию незарегистрированного транспорта, не прошедшего техосмотр. Кроме этого, водителя иномарки дважды наказывали за вождение в нетрезвом виде.

Судебные приставы автомобиль изъяли. Вернуть его компания сможет только после полной оплаты штрафов. В противном случае автомобиль будет продан в счет погашения долга.



Отметим, что с 23 августа за незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

