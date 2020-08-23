За незаконный техосмотр можно будет получить до пяти лет тюрьмы

За незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников может грозить наказанием до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказали в МВД.

Поправки в уголовную статью №171 предусматривают наказание за проведение техосмотра без аккредитации. В качестве максимального наказания предусмотрено до шести месяцев ареста.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере», — пояснили «РИА Новости» в МВД.

Вторая часть статьи применяется в случае совершения незаконного техосмотра организованной группой. В этом случае можно получить максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что с 27 июля в России введена уголовная ответственность за нелегальный техосмотр.

