Власти Татарстана готовятся штрафовать компании за уклонение от договоров на вывоз мусора

Фото: Олег Тихонов

В Госсовете РТ на рассмотрении находится проект республиканского закона, который вводит штрафы за уклонение от заключения договоров на вывоз мусора как гражданам, так и компаниям.



За сухими юридическими формулировками законопроекта в действительности скрывается попытка татарстанских властей ввести административное наказание на граждан, ИП и юрлиц за их уклонение от заключения договора с региональным оператором твердых коммунальных отходов. Необходимость введения такого рычага давления объясняется в тексте пояснительной записки, где указано, что в процессе практической реализации норм Федерального закона №89-ФЗ, в частности постановления №1156, «региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Гринта» при осуществлении деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточной зоне Республики Татарстан, данной компании приходится ежедневно сталкиваться с проблемой незаключения (всяческого уклонения от заключения) договоров на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами со стороны физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».



Как рассказал газете «Реальное время» автор законопроекта депутат Госсовета РТ Марат Галиев, за отсутствие договора предполагается наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



— Если те же противоправные действия совершены повторно в течение года, то они влекут наложение административного штрафа на юридических лиц — в размере 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — уточняет народный избранник.

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