Гендиректор ТАНЕКО стал доверенным лицом выдвинувшегося в Госдуму сенатора Морозова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центризбирком Татарстана зарегистрировал доверенных лиц сенатора Олега Морозова, выдвинувшегося кандидатом в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу. Одним из них стал гендиректор ТАНЕКО Илшат Салахов.

Кроме того, доверенными лицами кандидата стали советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов и заведующая дневным стационаром Нижнекамской ЦРМБ Наталья Сайфуллина.

«Кандидат, выдвинутый по одномандатному округу, вправе назначать до 20 доверенных лиц, которые получают соответствующие удостоверения. Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Госдумы РФ Олега Морозова в количестве трех человек», — приводит «Татар-информ» слова зампредседателя ЦИК республики Олега Сквордякова.

Напомним, что выборы депутата Государственной думы в Нижнекамском избирательном округе состоятся 11, 12, 13 сентября. На мандат трагически скончавшегося Айрата Хайруллина претендуют Олег Морозов («Единая Россия»), Андрей Колосов (ЛДПР), Альберт Ягудин (КПРФ) и Ильнар Сираев («Справедливая Россия»). Также зарегистрирован самовыдвиженец Василий Коротких.