Новости общества

09:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Олег Морозов набрал 85% голосов на праймериз «Единой России»

08:19, 02.06.2020 1
Олег Морозов набрал 85% голосов на праймериз «Единой России»
Фото: realnoevremya.ru

Член Совета Федерации РФ Олег Морозов набрал 84,72% голосов на праймериз «Единой России» в Нижнекамском округе. Его соперник, член Молодежной общественной палаты РТ Марсель Сиразиев, — 18,35%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Электронное голосование на дополнительных выборах в Госдуму России завершилось в полночь 31 мая. Напомним, избиратели Нижнекамского округа выбирали претендента на депутатский мандат трагически погибшего в феврале Айрата Хайруллина.

Из-за пандемии коронавируса предварительное голосование в Татарстане «Единая Россия» провела онлайн.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:05
    может Морозову уже пора отдохнуть и дать другим себя проявить? А вообще для единой России не просто будет победить.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем