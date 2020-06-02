Олег Морозов набрал 85% голосов на праймериз «Единой России»
Член Совета Федерации РФ Олег Морозов набрал 84,72% голосов на праймериз «Единой России» в Нижнекамском округе. Его соперник, член Молодежной общественной палаты РТ Марсель Сиразиев, — 18,35%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Электронное голосование на дополнительных выборах в Госдуму России завершилось в полночь 31 мая. Напомним, избиратели Нижнекамского округа выбирали претендента на депутатский мандат трагически погибшего в феврале Айрата Хайруллина.
Из-за пандемии коронавируса предварительное голосование в Татарстане «Единая Россия» провела онлайн.
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