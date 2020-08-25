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Школа на улице Назиба Жиганова в Казани получила заключение о соответствии

14:40, 25.08.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Школа на улице Назиба Жиганова в Казани получила заключение о соответствии
Фото: instagram.com/tigp_rt

Сегодня в Казани инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала школе на улице Назиба Жиганова — многопрофильному лицею № 187 — заключение о соответствии.

Образовательное учреждение на 1 224 места построено по национальному проекту «Образование», сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Ранее «Татинвестгражданпроект» опубликовал снимки со строительной площадки новой школы на улице Назиба Жиганова в Казани.

Вчера заключение о соответствии получила школа на 1224 места в ЖК «Усадьба Царево».

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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