Школа в ЖК «Усадьба Царево» получила заключение о соответствии

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала школе на 1224 места в ЖК «Усадьба Царево» заключение о соответствии.

Новая школа построена в селе Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана. В учебном заведении есть бассейн, медпункт, спортивный зал, библиотека с читальным залом, административно-бытовые помещения, обеденный зал. На территории школы расположились спортивные и игровые площадки, общественная зона для проведения мероприятий.

Школу построили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

В предстоящем учебном году в Татарстане откроются 1 405 общеобразовательных организаций.