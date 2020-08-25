Авдонина: все результаты обследованных в аэропорту туристов — отрицательные

Фото: Илья Репин

Все результаты обследованных в аэропорту — отрицательные. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В международные аэропорты в Татарстане с момента возобновления международного авиасообщения прибыло уже восемь рейсов, из них из Турции семь рейсов и один вывозной рейс из Душанбе.

В аэропорту Казани организована точка забора материала, там на сегодня обследованы 504 человека, за вчерашний день — 188.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанских туристов из Антальи в аэропорту встретили с пробирками для проведения теста на коронавирус.

