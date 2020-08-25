У жительницы Казани похитили 242 тыс. рублей при попытке купить две фуры арбузов

У жительницы Казани похитили 242 тыс. рублей в результате купли-продажи арбузов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

20 августа в ведомство обратилась главный бухгалтер одной из сельхозфирм Казани. Она и директор компании заказали две фуры арбузов через знакомую начальника. Предоплата в размере 242 тыс. рублей была произведена на карту, так как расчетный счет продавца был заблокирован. Однако в назначенное время арбузы не прибыли в Казань.

Сотрудниками следственных органов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Установлено, что телефонный номер подозреваемой зарегистрирован в Кабардино-Балкарии. Следствие продолжается.

Ранее в Татарстане две сестры украли у пенсионера 235 тысяч под предлогом денежной реформы.

