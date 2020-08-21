Омские врачи отрицают отравление Навального

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Медики отрицают отравление оппозиционера Алексея Навального. Как рассказал представитель омской БСМП №1 на пресс-конференции, следов яда в анализах крови или мочи политика не обнаружено:

«Потому в настоящее время диагноз «отравление», наверное, он остается где-то в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление».

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь — что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Представитель больницы заявил, что врачи «имеют» диагноз Навального. Однако он отказался назвать этот диагноз. По его словам, диагноз уже передан жене и брату оппозиционера.

Ранее в штабе Навального рассказали, что полицейские не пустили Юлию Навальную к мужу, объяснив это наличием в организме оппозиционера опасного для окружающих яда.