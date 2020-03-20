«Калашников» подал в суд на фирму клюшек Даниса Зарипова

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

АО «Концерн «Калашников» предъявил иск к заводу клюшек ООО «ЗаряД» капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова.

Производитель оружия требует с фирмы 500 тыс. рублей.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Татарстана 18 марта, следует из картотеки суда.

Данис Зарипов основал «ЗаряД» в августе 2016 года, еще будучи игроком магнитогорского «Металлурга». Фирма занимается производством клюшек из композитных материалов.



Сейчас ему в бизнесе принадлежит доля в 25% , еще 25% — у директора компании, бывшего хоккеиста Ивана Савина. А 50% компании принадлежит АО «НПК «Химпроминжинириг» — структуре «Ростатома». О том, что «Росатом» приобрел долю в бизнесе Зарипова, госкорпорация объявила в июле 2019 года.



В 2018 году выручка компании составила 149,473 млн рублей, чистая прибыль — 44,45 млн рублей.