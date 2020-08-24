В Казани задержали мужчину за кражу баяна

В Казани 36-летний мужчина избил соседа и украл у него баян стоимостью 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как установили сотрудники полиции, злоумышленник, проживающий в соседней квартире, перелез через балкон, проник в квартиру, ударил кулаком по лицу пострадавшего и похитил баян, после чего сдал его в ломбард.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Следствие продолжается.

Напомним, что 8% россиян назвали основной причиной повреждения своего жилья и имущества в многоквартирных домах кражи и грабежи.

