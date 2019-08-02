Россияне назвали основные причины повреждения своего жилья

33% россиян сталкивались с различными бедствиями, повреждавшими дом, квартиру или расположенное в них имущество. Это показали результаты опроса «Левада-центра».

Основной причиной повреждения своего жилья и имущества в многоквартирных домах назвали протечку воды от соседей (53%), прорыв водопроводной или канализационной трубы (21%), кражи и разбои (8%), пожары (6%).



Жители частных домов назвали главной угрозой для имущества перепады напряжения в энергосети (40%), пожары (22%) и кражи (15%).

Несмотря на это, о наличии у них полиса на страхование недвижимости заявили лишь около 7% респондентов. При этом по собственной воле застраховали жилье и имущество в нем лишь 3% опрошенных, пишет РБК.

Напомним, что в платежках за услуги ЖКХ появится новая графа — страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Соответствующие изменения в законодательстве вступают в силу 4 августа. Но сама услуга страхования квартиры останется добровольной, так что платить за нее или нет — выбирать собственнику. О том, зачем это было сделано и повлияют ли изменения в законе на размеры суммы в платежках за ЖКУ, которые получат жители Татарстана, — в материале «Реального времени».