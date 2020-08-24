«Это бред, удаление заслуженное». Глава судейского комитета жестко ответил «Уфе»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова, сообщившего о возможном снятии клуба с чемпионата страны из-за судейских ошибок.

— Слова главы «Уфы» — это однозначно перебор. Никакого полиграфа Вилков точно проходить не будет! Не вижу для этого никаких оснований. Считаю, такие заявления делаются на эмоциях. При этом они безответственны! Ведь клуб — это и болельщики, и люди, которые переживают за команду. И говорить про снятие... Безответственно.

Заявления главы «Уфы» просто недопустимы! Никакими эмоциями такие слова оправдать нельзя. Я вообще считаю, что в последних турах судьи работают безупречно.

— Имеете в виду и Вилкова? Мурзагулов подозревает арбитра в коррупции.

— Это вообще бред! Красная карточка игроку «Уфы» — абсолютно заслуженная. Если возникли вопросы по Байрамяну, пусть обращаются. Мы рассмотрим на комиссии. Есть совершенно четкий порядок. К составу экспертной комиссии не может быть вопросов по квалификации. Есть сомнения — присылайте письма. Мы быстро все рассмотрим. Но не надо делать таких заявлений, — заявил Хачатурянц.

Накануне после поражения от «Ростова» (0:1) Мурзагулов выступил с заявлением, что «Уфа» может сняться с чемпионата России по футболу сезона-2020/21 из-за предвзятого отношения к команде со стороны судей.

Такая реакция была вызвана красной карточкой нападающему уфимцев Вячеславу Кротову, показанному судьей Михаилом Вилковым в конце первого тайма. Также в «Уфе» остались недовольны решением арбитра в эпизоде, когда хавбек гостей Хорен Байрамян пнул ногой игрока уфимской команды Кэталина Карпа. Судья показал лишь желтую карточку, и футболист продолжил игру.

Ранее сняться с чемпионата страны хотели в московском «Спартаке». Из-за плохого судейства матча с «Сочи» (2:2) владелец красно-белых Леонид Федун заявил о снятии команды с РПЛ, но позже передумал.