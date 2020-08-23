«Уфа» может сняться с чемпионата России из-за судейства

«Уфа» может сняться с чемпионата России по футболу сезона 2020/21 из-за предвзятого отношения к команде со стороны судей. Об этом после поражения от «Ростова» (0:1) сообщил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

«То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра», — заявил Мурзагулов.

По ходу матча с «Ростовом» (0:1) главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил нападающего хозяев Вячеслава Кротова после просмотра ВАР. После этого «Уфа» на протяжении 50 минут играла в меньшинстве.

Ранее сняться с чемпионата страны хотели в московском «Спартаке». Из-за плохого судейства матча с «Сочи» (2:2), владелец «красно-белых» Леонид Федун заявил о снятии команды с РПЛ, но позже передумал.