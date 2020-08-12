«Спартак» продолжит выступать в РПЛ в сезоне-2020/21

Владелец «Спартака» Леонид Федун сделал официальное заявление о будущем клуба.

«Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол», — говорится в заявлении.

При этом Федун анонсировал серьезные изменения в российской судейской системе.

«Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний», — заявил Федун.

Напомним, ранее после скандальной игры в 1-м туре РПЛ с «Сочи» (2:2) владелец «Спартака» сообщил о желании снять своего клуба с розыгрыша лиги из-за предвзятого судейства его команды.

Подробнее о случившемся можно почитать в материале «Реального времени».