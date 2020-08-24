Омские врачи, лечившие Навального, рассказали о звонках с угрозами

Врачи приемной больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, куда в тяжелом состоянии поступил Алексей Навальный, рассказали, что в больницу поступило около тысячи звонков с угрозами врачам.



Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко рассказал, что получал угрозы в соцсетях.

«Мне как активному пользователю соцсетей поступили десятки угроз лично в мой адрес, лично моей семье, моим детям, потому что я не скрываю фактов своей личной жизни. Это ни на что не повлияло — я имею в виду качество лечения пациента. Бог судья этим людям. Мы лечили человека. Он [Навальный] в этом не виноват», — признался Калиниченко.

Главврач медучреждения Александр Мураховский рассказал, что лично ему никто не угрожал, однако в больницу поступило около тысячи звонков угрозами.



Напомним, омские врачи, к которым поступил Алексей Навальный, отказывались давать разрешение на транспортировку оппозиционера в Германию, объясняя это угрозой жизни пациента. После стабилизации состояния Навального все-таки транспортировали в Германию.

