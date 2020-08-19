Бюджет Татарстана потерял 30 млрд рублей налоговой прибыли по сравнению с прошлым годом

По итогам первых семи месяцев 2020 года федеральный, региональный и местный бюджеты потеряли 122,6 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня на заседании штаба кандидата в президенты Татарстана Рустама Минниханова заявил председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По сбору налога на добычу полезного ископаемого (НДПИ) и налога на добавленную стоимость (НДС) российский бюджет потерял 94 млрд рублей, республиканский — 30 млрд рублей (если оценивать консолидированный бюджет), местный — 2,6 млрд рублей. По словам Якунина, в республике «не вносили изменений в бюджет по сокращению доходов, такой необходимости пока нет, социальная направленность бюджета сохраняется где-то на 56%, программы сохраняются с небольшой корректировкой».

Он также добавил, что Татарстан — второй по потерям в России, в то время как депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что республика «лидер по потерям, потому что потеряли те, кто имел хорошую прибыль».

Также на заседании заявили, что, несмотря на то, что Татарстан потерял налоговую прибыль, ни одна программа не остановилась, и республика оказала колоссальную поддержку бизнесу в тех направлениях, где не оказывал поддержку федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что главы российских нефтяных компании пожаловались Путину на повышение налога на дополнительный доход (НДД) и НДПИ.

