Казанская «оборонка» продает землю под строительство торгово-офисного комплекса

«РТ-Капитал» выставил на открытые торги земельно-имущественный комплекс, принадлежащий АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро». В комплекс входят земельный участок площадью 0,9 га, восемь зданий и некапитальных строений разной площади, инженерные коммуникации и объекты энергоснабжения (трансформаторная подстанция и воздушные линии электропередач). Стартовая цена определена в 94,9 млн рублей.



Имущество реализуется как объект коммерческой недвижимости, а участок под ним имеет назначение «земель населенных пунктов и объектов общественно-делового значения». По своему назначению он больше всего подходит под строительство торгово-офисного комплекса, отметили в пресс-службе «РТ-Капитал». Обязательное условие — продажа единым лотом. При начальной цене в 94,9 млн рублей организатор определил «ватерлинию» отсечения не ниже 73,5 млн рублей. Торги назначены на 14 сентября, говорится в опубликованном извещении.



Определенную привлекательность объекту придает относительная близость к центральной части Казани. Однако его выигрышное расположение нивелируется неразвитой городской средой в районе улиц Родины и Аделя Кутуя. Территория считается депрессивной промышленной зоной, в наследие которой достались осколки стройиндустрии, промышленные склады и прочие цеха.



По мнению участников рынка, одним из наиболее заинтересованных покупателей участка может быть ГК «Ак таш», чей земельный банк почти пуст. Глава компании Газинур Ахметов подтвердил «Реальному времени», что готов прицениться к новым землям, но только под жилую застройку, а не под офис. По его словам, если бы был участок на 9 га, то можно было бы построить сразу 90 тыс. кв. м жилья.



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