Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались» узнав, что «будет жарко»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время полета на вертолете к своей резиденции в Минске заявил, что участники протеста «как крысы разбежались». Видеозапись из воздушного судна опубликовало агентство БелТА.

«Как крысы разбежались. Они узнали, что здесь будет жарко», — сказал Лукашенко.

Ранее с Сети появились кадры, как Лукашенко вышел из вертолета с автоматом в руках.

