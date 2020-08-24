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Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались» узнав, что «будет жарко»

02:26, 24.08.2020
Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались» узнав, что «будет жарко»
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время полета на вертолете к своей резиденции в Минске заявил, что участники протеста «как крысы разбежались». Видеозапись из воздушного судна опубликовало агентство БелТА.

«Как крысы разбежались. Они узнали, что здесь будет жарко», — сказал Лукашенко.

Ранее с Сети появились кадры, как Лукашенко вышел из вертолета с автоматом в руках.

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