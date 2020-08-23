Лукашенко прилетел в резиденцию в Минске и вышел из вертолета с автоматом

На территории Дворца независимости в Минске около часа назад приземлился вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках.

Лукашенко вышел из вертолета с автоматом в рукахhttps://t.co/pkoRXYtqmK pic.twitter.com/Yr7MTZJCCI — РИА Новости (@rianru) August 23, 2020

Вместе с ним из вертолета вышел военный, рядом с судном главу государства ожидают еще два человека.

Сегодня в Минске и других городах Белоруссии проходят многотысячные акции протеста. Колонна протестующих в Минске подошла к резиденции президента страны Александра Лукашенко. Дорогу демонстрантам преградили силовики и спецтехника.

