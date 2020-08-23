В Казани спасатели помогли 3-летней девочке, которая застряла в туалете

Фото: МЧС по РТ

В Казани сотрудники МЧС вытащили застрявшую в ободке унитаза 3-летнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Все произошло накануне вечером на улице Энергетиков. К спасателям обратилась мама ребенка, которая рассказала, что дочка пошла в туалет, после чего застряла в детском ободке унитаза. Малышка плакала, а мама не смогла самостоятельно вытащить ребенка.

Сотрудники МЧС смогли аккуратно снять узкий ободок и передали девочку маме. Ребенок не пострадал.

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