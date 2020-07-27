С сегодняшнего дня в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

С сегодняшнего дня в России выступает в силу уголовная ответственность за техосмотр автомобилей без соответствующего разрешения в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС.

За нелегальный техосмотр можно получить штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за 2 года, обязательные работы до 480 часов или арест до шести месяцев.

Законопроект направлен на борьбу с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра. Предприниматели должны получать лицензию на оказание услуг. При этом руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева подчеркнула, что уголовная ответственность должна стать крайней мерой, необходимо наладить механизм предупреждения, передает ТАСС.



Минэкономразвития РФ предложило введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр автомобиля в 2018 году.

