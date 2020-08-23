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Под Казанью пожар уничтожил баню, летнюю кухню и бассейн

13:17, 23.08.2020
Под Казанью пожар уничтожил баню, летнюю кухню и бассейн
Фото: МЧС по РТ

Под Казанью ночью сгорели баня, летняя кухня и бассейн. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Пожар произошел вчера около 10 часов вечера. Поступило сообщение о горении бани в деревне Куюки. Огонь перекинулся на летнюю кухню, бассейн — все строения находились под одной крышей.

Подразделение встретили хозяева, с их слов в бане никого нет. Огонь мог перекинуться на сарай. В 23.25 пожарные смогли ликвидировать открытое горение.

В результате сгорели баня, летняя кухня и бассейн на общей площади 40 кв.м. Предварительная причина пожара — нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее в Альметьевске на пожаре спасли женщину и четверых детей.

Общество Татарстан
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