В Альметьевске на пожаре спасли женщину и четверых детей

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Альметьевске на пожаре в пятиэтажке спасли женщину и четверых детей.

Инцидент произошел около пяти часов утра. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили, что в окнах квартиры на первом этаже сильное задымление, но пожарных никто не встречал и не было слышно криков о помощи. Тогда сотрудники экстренной службы принялись тушить пожар и искать пострадавших.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили в спальной комнате мать, трех девочек восьми, четырех и двух лет и десятилетнего мальчика. Спасатели надели на них маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и вывели через задымленные помещения на улицу. Врачи осмотрели пострадавших и отметили, что они в госпитализации не нуждаются.

На месте выяснилось, что квартиру снимает многодетная семья, приехавшая из Узбекистана. Мужчина работает водителем-дальнобойщиком. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Татарстане семь человек спаслись во время пожара в квартире благодаря пожарному извещателю.

