Три человека пострадали в лобовом столкновении иномарки и «Лады» в Казани

Фото: соцсети

В Казани три человека пострадали в аварии с иномаркой и легковушкой. О произошедшем рассказали в соцсетях.

ДТП произошло вчера вечером на улице Левченко. Лоб в лоб стокнулись автомобили «Лада» и «Мазда». От удара оба автомобиля развернуло на проезжей части.

Как сообщают в соцсетях, водитель «Лады» оказался зажат в салоне автомобиля. Прохожие пытались помочь, однако извлечь его смогли только спасатели.

Пользователи пишут, что водитель «Мазды» и его пассажиры были в алкогольном опьянении. Официального подтверждения данной версии пока не было.



Ранее две восемнадцатилетние девушки пострадали в ДТП на проспекте Ямашева в столкновении с Toyota Camry.

