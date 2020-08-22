Две девушки пострадали в ДТП на проспекте Ямашева в Казани

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В Казани две восемнадцатилетние девушки пострадали в ДТП на проспекте Ямашева в столкновении с Toyota Camry.

Авария произошла накануне вечером. Как объяснил водитель Toyota Camry, автомобиль, в котором находились девушки, резко остановился, и он не успел среагировать. В результате иномарка влетела в заднюю часть автомобиля.

Девушкам диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, сообщает ТНВ.

Ранее в казанском поселке Дербышки вечером столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

