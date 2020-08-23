«Ростех» разработал «антиковидную» пропускную систему — схожая разработка есть и в Казани

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» подготовил к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений.

Система способна автоматически пропускать или не пропускать человека на объект, распознав его лицо и анализируя ряд параметров, таких как температура его тела, наличие на лице медицинской маски и так далее. Система способна работать без оператора, передают «РИА Новости».

Напомним, о схожей разработке, способной дистанционно замерять температуру тела работников и блокировать вход для заболевших, ранее рассказывало «Реальное время». Подобный прибор будут производить на Казанском оптико-механическом заводе (КОМЗ), и еще в мае прототип представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову.