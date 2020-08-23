Стало известно, кто оплатил транспортировку Навального в Германию

СМИ стало известно, на чьи деньги Алексея Навального отправили на лечение в Германию. Выяснилось, что средства на самолет с реанимационным оборудованием выделил «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина.

Соратник оппозиционера Алексей Волков публично поблагодарил компанию и лично семью Зимина:

«Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке). И правительству Германии, и лично канцлеру Меркель, обеспечивших международную поддержку», — передает его слова издание Znak.

Напомним, что самолет с оппозиционером вылетел из омского аэропорта в Берлин вчера. Немецкие врачи готовят заявление о состоянии Навального.

