Самолет с Навальным вылетел в Германию
Самолет с Алексеем Навальным вылетел в Германию. Оппозиционер продолжит лечение в клинике «Шарите» в Берлине.
Как передает ТАСС, самолет вылетел из омского аэропорта в 04:59 (мск).
Состояние Навального стабилизировалось, и омские врачи разрешили транспортировать его на лечение за рубеж.Общество Татарстан
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"Следует рассчитывать предстоящие расходы от 500 до 2000 евро в сутки в зависимости от сложности обследования или предлагаемых процедур.
Интенсивная терапия при онкологии может стоить до 4000—5000 в сутки.
УЗИ или рентген (без медстраховки) стоят примерно 300 евро, томография — 2000 евро.".