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Самолет с Навальным вылетел в Германию

07:13, 22.08.2020 1
Самолет с Навальным вылетел в Германию
Фото: realnoevremya.ru

Самолет с Алексеем Навальным вылетел в Германию. Оппозиционер продолжит лечение в клинике «Шарите» в Берлине.

Как передает ТАСС, самолет вылетел из омского аэропорта в 04:59 (мск).

Состояние Навального стабилизировалось, и омские врачи разрешили транспортировать его на лечение за рубеж.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:40
    Стоимость лечения в клинике "Шарите" в Берлине:

    "Следует рассчитывать предстоящие расходы от 500 до 2000 евро в сутки в зависимости от сложности обследования или предлагаемых процедур.

    Интенсивная терапия при онкологии может стоить до 4000—5000 в сутки.
    УЗИ или рентген (без медстраховки) стоят примерно 300 евро, томография — 2000 евро.".
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