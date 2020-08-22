Леонид Слуцкий сравнил игрока «Рубина» с хоккеистом Павлом Буре

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил полузащитника Дениса Макарова с хоккеистом Павлом Буре. Футболист принес победу казанской команде над ЦСКА (2:1), забив гол в добавленное арбитром время.

«У Макарова скорострельность — как у Павла Буре. Он бьет очень часто и из различных положений. Когда-то эти удары неоправданны, а когда-то приводят к победе», — сказал Слуцкий.

Также рулевой казанцев отметил вратаря «Рубина» Юрия Дюпина. По его словам, такая игра голкипера, как против ЦСКА, важнее для команды, чем «сухие» матчи стража ворот.

«Я очень рад, что мы имеем такого сильного вратаря в лице Дюпина. Юра был очень расстроен, что начало сезона проходило не так, как хотелось бы.

В том году он сыграл 13 матчей в сезоне на ноль. Это был лучший показатель наряду с Беленовым. В этом году мы пока еще ни разу на ноль не сыграли. Но то, как сегодня играл Дюпин, может быть, стоит нескольких матчей на ноль», — отметил тренер.

Кроме этого, Слуцкий оценил дебют двух новичков казанского клуба. Он заявил, что рисковал с выпуском Олега Шатова в основном составе и отметил высокий профессионализм корейского хавбека Хван Ин Бома.

Победа над ЦСКА (2:1) стала для команды Леонида Слуцкого первой в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее казанцы проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Сочи» (2:3), а также сыграли вничью с «Уралом» (1:1).