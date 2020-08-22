«Рубин» в гостях обыграл ЦСКА, благодаря голу Макарова на 90-й минуте матча
«Рубин» в гостях обыграл московский ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Казанцы первыми открыли счет, после быстрой контратаки голом отметился Солтмурад Бакаев. Почти сразу же хозяева смогли отыграться. Никола Влашич подкараулил отскок возле штрафной «Рубина» и отправил мяч в сетку ворот Юрия Дюпина.
Во втором тайме команды продолжили атакующий футбол, но забить удалось только казанцам. Уже в добавленное арбитром время Денис Макаров дальним ударом отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.
После победы над ЦСКА в активе «Рубина» стало 4 набранных очка.
ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1)
Голы:
0:1 — 37, Бакаев (Игнатьев);
1:1 - 39, Влашич;
1:2 — 90, Макаров (Деспотович).
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