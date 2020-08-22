Леонид Слуцкий: «Рубину» долго фатально не везло, но с ЦСКА удача была на нашей стороне»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура РПЛ. Рулевой казанцев считает гол полузащитника Дениса Макарова на последних минутах встречи заслуженной удачей.

«Нам очень долго не везло, причем при таких фатальных обстоятельствах, но сегодня, конечно, удача была на нашей стороне.

Ключевой момент встречи — когда Дюпин совершил это двойное спасение. Понятно, что сработала старая футбольная истина. Мы тоже много работали, чтобы заслужить эту удачу.

Понятно, что ЦСКА больше контролировал, особенно в первом тайме. Мы понимали, что во втором тайме мы обязаны были перехватить инициативу в связи с тем, что у нас были лишние сутки на восстановление. И действительно, второй тайм прошел, на мой взгляд, уже в такой обоюдоострой игре. И мы подолгу контролировали мяч, и удачно замены вошли в игру.

Понятно, когда забиваешь такой гол в концовке, всегда есть элемент везения. Но своим терпением, мастерством и правильной организацией действий, думаю, мы это заслужили», — отметил Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» победил московский ЦСКА, благодаря голу Макарова в добавленное арбитром время. До забитого мяча, казанцы могли пропустить сами. В одном из эпизодов вратарь «Рубина» Юрий Дюпин дважды спас ворота команды от гола. Вначале голкипер отбил дальний удар Кристиана Бистровича, а потом успел отразить добивание от Адольфо Гаича.

Победа над ЦСКА (2:1) стала для команды Леонида Слуцкого первой в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее казанцы проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Сочи» (2:3), а также сыграли вничью с «Уралом» (1:1).