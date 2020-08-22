Немецкие врачи готовят заявление о состоянии Навального

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального выступят с заявлением в понедельник, формат сейчас обсуждается, заявила официальный представитель берлинской клиники Charite Мануэла Цингл.

Она уточнила, что сейчас врачи проводят необходимые обследования, сказать, сколько они продлятся, пока невозможно, передает «РИА Новости».

Самолет с оппозиционером вылетел из омского аэропорта в 04.59 по московскому времени.

