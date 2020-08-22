В мире число заболевших COVID-19 превысило 23 миллиона

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В мире число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 23 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По их данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 23 009 629. От COVID-19 скончались 800 566 человек с COVID-19. За все время выздоровели 14 766 365 человек.

Больше всего выявленных случаев в США - 5 796 727. На втором месте Бразилия (3 536 488) и Индия (2 979 562). Ранее вирусолог объяснил, почему в США такая высокая заболеваемость коронавирусом.

