Польша планирует открыть въезд россиянам

Польское правительство намерено обновить список стран, гражданам которых разрешает въезд на территорию страны.

В ближайшее время польские границы могут открыться для россиян, граждан Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.

В то же время власти расширят список стран, гражданам которых нельзя будет въехать в Польшу. Среди них Бельгия, Испания, Французская Полинезия, США, Индия, Филиппины и другие — всего 63 страны, передает Польское агентство печати.

С 1 августа россияне могут вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. Также открылись границы с Абхазией. С 15 августа возобновилось авиасообщение со Швейцарией. Для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию.

В четверг в России разрешили международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска.

