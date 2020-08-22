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Минниханов наградил медалью «100-летия ТАССР» директора Мариинского театра

13:23, 22.08.2020
Минниханов наградил медалью «100-летия ТАССР» директора Мариинского театра
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР» художественного руководителя, директора государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева.

Валерий Гергиев награжден за большой вклад в развитие музыкального искусства, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, говорится в документе.

Ранее Минниханов наградил трех инженеров премией Алемасова.

Общество Татарстан
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