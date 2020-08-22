Минниханов наградил медалью «100-летия ТАССР» директора Мариинского театра
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР» художественного руководителя, директора государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева.
Валерий Гергиев награжден за большой вклад в развитие музыкального искусства, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, говорится в документе.
Ранее Минниханов наградил трех инженеров премией Алемасова.Общество Татарстан
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