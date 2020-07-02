Минниханов наградил троих инженеров премией Алемасова

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении республиканской госпремии имени В.Е. Алемасова в 2020 году. Ее удостоились три человека.

Главный конструктор челнинского ООО «Сатурн» Ренат Гавариев получит премию за вклад в развитие технологий процессов литья сплавов цветных металлов, говорится в документе.

Доцент кафедры технической физики КНИТУ-КАИ Алмаз Гайсин удостоен премии за вклад в развитие технологии электролитно-плазменной обработки сложных поверхностей.

Завкафедрой технологии строительного производства КГАСУ Руслан Ибрагимов стал третьим лауреатом премии. Его заслуга — это вклад в разработку научных основ и способа реализации прогрессивной технологии активации вяжущих для получения строительных композитов.

Государственная премия РТ имени В. Е. Алемасова ежегодно присуждается трем молодым ученым (до 35 лет) за выдающиеся научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.