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Лукашенко поручил военным принимать «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

12:46, 22.08.2020
Лукашенко поручил военным принимать «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству обороны предпринимать «жесткие меры» по защите целостности страны. Об этом он заявил во время посещения полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно.

Как передает агентство БелТА, Лукашенко считает, что в стране пытаются провести «цветную революцию».

«Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но, поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор»,— сказал белорусский президент.

Лукашенко читает, что к границам Белоруссии продвигаются войска НАТО и поручил приложить все усилия для защиты территориальной целостности «с принятием самых жестких мер».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни решит ситуацию, которая сложилась в республике после выборов.

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