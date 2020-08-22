Лукашенко поручил военным принимать «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству обороны предпринимать «жесткие меры» по защите целостности страны. Об этом он заявил во время посещения полигона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно.

Как передает агентство БелТА, Лукашенко считает, что в стране пытаются провести «цветную революцию».

«Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но, поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор»,— сказал белорусский президент.

Лукашенко читает, что к границам Белоруссии продвигаются войска НАТО и поручил приложить все усилия для защиты территориальной целостности «с принятием самых жестких мер».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни решит ситуацию, которая сложилась в республике после выборов.

