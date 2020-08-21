Лукашенко заявил, что решит проблемы в Белоруссии в ближайшие дни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни решит ситуацию, которая сложилась в республике после выборов. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Глава Белоруссии отметил, что негативное отношение к сложившейся обстановке в стране естественно, но это не должно никого волновать: «Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим».

Лукашенко также заявил, что ситуация в Белоруссии политизирована, но рассматривать ее как катастрофическую не стоит. По его словам, нельзя допустить разрушения страны.

Ранее на заседании Совета безопасности Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о сохранении в стране сложной общественно-политической ситуации.

